Via Cerchia di Sant’Egidio, lavori al via entro l’estate

Il Comune di Cesena continua a puntare sull’estensione delle piste ciclabili. Ora è la volta del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della pista di via Cerchia di Sant’Egidio i cui lavori, dell’ammontare complessivo di 600 mila euro, partiranno entro l’estate. L’amministrazione comunale evidenzia anche l’avanzamento dei progetti sulle vie Ravennate ed Emilia, ma anche il percorso ciclopedonale di via Borgo delle Rose.

"Nel corso di questi anni, grazie a un importante investimento di circa 10 milioni di euro – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – abbiamo esteso di ulteriori 20 chilometri la rete ciclabile cittadina che progressivamente dà forma a una bicipolitana di 135 chilometri. Uno sforzo progettuale e di risorse economiche rilevante che finalmente diventa concreto grazie all’avanzare dei lavori. Il riferimento diretto è alla ciclabile della via Ravennate che sarà ultimata entro la primavera, e del primo stralcio della ciclabile lungo la via Emilia già pronto tra un mese. Successivamente, dalla rotonda Paul Harris, a Diegaro, si procederà con un ulteriore prolungamento dell’infrastruttura fino al cimitero: proprio in queste settimane stiamo lavorando alla definizione dell’esecutivo. Entro la prossima primavera partiranno anche i lavori in via Borgo delle Rose, opera inserita nel piano investimenti 2022 e richiesta dal Quartiere Borello. Anche la pista di via Cerchia di Sant’Egidio è inserita nel patto di Quartiere del Cervese Sud e collegherà le linee 4 e 5 della Bicipolitana, corrispondenti alle vie Cervese e Ravennate. Si tratta di un’opera richiesta direttamente dai cittadini e che renderà gli spostamenti sulle due ruote più agevoli".

Il completamento della ciclabile lungo l’asse della Via Cerchia di Sant’Egidio si inserisce nell’ambito della realizzazione della Bicipolitana. Da Via Torriana a Via Boscone la pista è già presente, anche se in questo tratto si intervverrà con ulteriori opere di manutenzione della pavimentazione e dei cordoli di separazione dalla carreggiata. L’attuale progetto invece prevede la realizzazione della pista ciclo-pedonale nei tratti tra le vie Cervese e Torriana e le vie Boscone e Ravennate. Nello specifico tra la via Cervese e la via Torriana la pista verrà realizzata in sostituzione dell’attuale marciapiede che sarà demolito per far posto ad un percorso con spartitraffico e carreggiata.