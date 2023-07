Via Cerchia di Sant’Egidio più sicura In arrivo un semaforo pedonale

Viabilità più sicura con l’installazione di un semaforo pedonale in via Cerchia di Sant’Egidio, nel tratto compreso tra le vie Torriana e Tavolicci. Lo annuncia l’amministrazione comunale in una nota che fa riferimento alla richiesta dei residenti e del Quartiere Cervese Sud presieduto da Diego Paglierani: "Si tratta di un’area del quartiere particolarmente frequentata dai pedoni (cittadini, residenti, studenti della scuola di via Anna Frank e utenti del Centro diurno “La Meridiana”) e che per questa ragione richiede una riorganizzazione della viabilità con un intervento di messa in sicurezza e di tutela".

Il Quartiere e i Lavori pubblici del Comune hanno programmato l’installazione di un semaforo a chiamata di tipo pedonale che sarà realizzato lungo la via Cerchia di S. Egidio a servizio della fermata bus collocata all’altezza di via Tavolicci. Il semaforo pedonale sarà dotato di lanterne semaforiche a led e di tutti i dispositivi di ultima generazione per la sicurezza pedonale. L’intervento sarà completato con l’asfaltatura delle aree di intervento e con la relativa segnaletica orizzontale e verticale. Al fine di consentire un pieno e sicuro svolgimento di cantiere, dalla mattinata di ieri fino ai primi giorni di agosto, la viabilità sarà modificata temporaneamente sia nel tratto stradale oggetto dell’intervento che in via Tavolicci, dove è stata allestita l’area di cantiere. Per queste ragioni, su entrambi i lati delle vie Torriana e Tavolicci sono stati introdotti un restringimento di carreggiata e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.

Lavori stradali anche in via Savio. L’intervento consiste nell’asfaltatura della banchina stradale di via Savio, nel tratto da via Bonci a via C. Farini. Nel tratto oggetto dei lavori è previsto lo smontaggio dei parapedonali esistenti con i successivi interventi: risanamento della banchina attraverso opere di scavo, successivo riempimento con sabbia e realizzazione del tappeto di usura. Anche in questo caso, con lo scopo di garantire la piena sicurezza alla ditta esecutrice, tra le vie Bonci e Farini sono stati istituiti un restringimento di carreggiata e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.