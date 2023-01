Via Ferrara, a febbraio il via ai lavori al ponte

di Giacomo Mascellani

Il ponte di via Ferrara sarà completamente rifatto. Fra due settimane, a febbraio, cominceranno i lavori per un intervento molto sentito e atteso. Siamo in pieno centro, in uno degli scorci più belli di Cesenatico, in una zona frequentata da residenti e turisti. Il ponte ciclo pedonale unisce le due sponde della vena Mazzarini, il canale che taglia trasversalmente l’abitato dal porto canale sino a viale Trento per una lunghezza di un chilometro. È un luogo strategico, dove occorreva intervenire, perchè da anni la struttura è ammalorata e quindi necessita di lavori e ristrutturazione.

L’investimento previsto è di 380mila euro, dei quali 300mila finanziati con un bando del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e 80mila euro finanziati dal Comune per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime. Se non vi saranno particolari problemi i lavori dovrebbero essere ultimati nel giro di sette mesi.

La prima fase consiste nella demolizione dell’attuale struttura, con la rimozione dell’impalcato e di tutte le sottostrutture portate, parapetti, pavimentazioni, travi longitudinali e trasversali, ovvero la totalità degli elementi esistenti affetti da grande degrado. Lo scopo del progetto del nuovo ponte è quello di mantenere leggerezza, con un disegno armonico e una prospettiva ad arco. La pavimentazione sarà formata da doghe in legno e sono previste due rampe con pendenza al 6 per cento, una per ogni lato, che consentiranno di collegare il livello dell’impalcato del ponte, evitando la creazione di una barriera architettonica. L’intera progettazione tiene conto delle peculiarità urbane, ambientali e paesaggistiche del luogo in cui si trova il ponte. Una particolare attenzione è stata posta per minimizzare l’impatto della nuova struttura sull’ambiente, per questo il ponte sarà moderno, ma ispirato alla storia di Cesenatico, lo stile dei ponti antichi, con un richiamo ai primi stabilimenti balneari nati a fine ‘800 in stile liberty, con le passarelle in legno ed i parapetti a coste verticali a separare il cielo dal mare.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto dell’imminente inizio dei lavori: "Il rifacimento del ponte di via Ferrara è un lavoro molto atteso da cittadini e vacanzieri e finalmente abbiamo la possibilità di intervenire. Auspichiamo che questi lavori, insieme a quelli sul ponte di viale Roma che inizieranno dopo l’estate, possano rappresentare l’inizio della riqualificazione di tutto questo tratto della vena Mazzarini. Il progetto realizzato tiene insieme pregevolezza estetica, sostenibilità e funzionalità; i tecnici comunali hanno svolto un ottimo lavoro".