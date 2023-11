"Via Ferrara, vietare l’accesso agli scooter"

di Giacomo Mascellani

I problemi del verde pubblico sono stati al centro della riunione del quartiere Cesenatico centro-Boschetto, alla quale hanno partecipato per il Comitato di zona la presidentessa Sara Romagnoli, la vicepresidentessa Chiara Abbondanza ed i consiglieri Rodolfo Fiaschini, Igor Magnani e Sara Piscaglia; per l’amministrazione comunale la vicesindaca Lorena Fantozzi e una dozzina di cittadini.

La vicesindaca ha illustrato il progetto ’Adotta il verde pubblico’ proposto dal Comune lo scorso anno, spiegando che un Comitato di zona non può aderire a questo progetto, in quanto non rientra fra i destinatari del progetto che sono i privati.

Chiara Abbondanza ha evidenziato che l’area cani del Parco di Levante è sprovvista di alberature e completamente esposta al sole, chiedendo la possibilità di piantumazione di alberi, oltre all’installazione di alcune panchine ed anche la divisione dell’area sgambatoio, per evitare contatti pericolosi fra razze di cani di taglia grossa e piccola. Sul tavolo è stata portata anche la richiesta di alcuni cittadini e turisti, di poter creare un cancello per accedere all’area direttamente dal viale dei Mille. Da parte degli stessi componenti del quartiere, sono state sollevate criticità molto sentite dai residenti, come la scarsa manutenzione dei platani in viale Trento e in viale Saffi, interventi sui marciapiedi di fronte al liceo scientifico, i casi di abbattimenti di piante che poi non sono state ripiantate, il degrado delle aiuole e del verde lungo viale Roma e in piazza Comandini.

Richieste sono giunte anche per piazza Marconi Pantani e piazza Andrea costa, che presentano aiuole in pessimo stato. Sul nuovo ponte pedonale e ciclabile in via Ferrara sulla Vena Mazzarini, alcuni cittadini denunciano che non è sufficientemente protetto dal passaggio di scooter e motorini che vi transitano abitualmente nonostante sia vietato, mentre all’uscita e all’entrata dello stesso ponticello su via Bixio, la ghiaia e il fondo sdrucciolevole rischiano di far scivolare e cadere soprattutto i ciclisti.

Lorena Fantozzi ha risposto alle domande e ha promesso che cercherà di intervenire per risolvere al meglio tutte le problematiche, ma, avendo preso in carico da poco la delega al verde pubblico, sta cercando anche di capire come la tematica del verde sia gestita.

Nell’incontro tenutosi nella sede del quartiere in via Venezia a due passi dallo stadio, si è parlato anche delle imminenti iniziative per il Natale, tra cui l’albero che tornerà sul ponte di via Bologna nella Vena Mazzarini, utilizzando la struttura di legno già impiegata in passato da addobbare a tema marinaro.