Via Fiorentini, inaugurato ’Darnov’, par ridare vita al vintage

In via Fiorentini, è stato inaugurato il negozio ’Darnov’, sulla scia di un progetto innovativo già attivo a Cesena che si occupa di recupero e vendita di abiti e accessori vintage, per ridar loro una seconda vita. Oltre ad avere un contenuto sociale, ’Darnov’ rappresenta pertanto un’idea di sviluppo basata sull’economia circolare e il riuso di materiali e oggetti che ci circondano. Questa attività, inaugurata (foto) alla presenza del sindaco Gozzoli, ha uno slogan - ’Recuperiamo bellezza’ - che è stato molto apprezzato.