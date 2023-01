"Via Garibaldi, non è l’ora di pedonalizzare"

Confcommercio e Confesercenti sono contrarie alla decisione del sindaco di Bagno Romagna Marco Baccini di avviare in via sperimentale la pedonalizzazione a partire dal 16 gennaio nella riqualificata via Garibaldi a San Piero in Bagno, sulla falsariga di quella già adottata nel 2017 nella parallela Via Marconi, al termine della quale verificare se mantenerla oppure no, coinvolgendo nel confronto categorie, organizzazioni economiche, imprese cittadinanza. I presidenti di Confcommercio e Confeserenti territoriali, Giuseppe Crociani e Pasquale Ambrogetti, hanno assunto una posizione congiunta in cui motivano la loro contrarietà al provvedimento.

"Non è il momento – affermano i due presidenti delle associazioni di categoria – delle sperimentazioni. Premettiamo: non siamo contrari a prescindere e crediamo che la fruizione del centro storico di San Piero in Bagno debba essere oggetto di confronto nonché che l’istituzione di nuove isole pedonali o ztl possa essere nel tempo presa in considerazione. Ma ribadiamo : non è questo il momento".

"Non è questo il momento delle sperimentazioni sulla pelle delle imprese, vero polmone del centro storico, presidio di sicurezza e unica speranza per una ripresa economica e sociale - proseguono Crociani e Ambrogetti –. Ancor più, questo, alla luce dei risultati di via Marconi che l’amministrazione comunale stessa ha definito fallimentare. Oltre al perdurare della crisi economica in questi anni ci sono sttai una pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina e tre cantieri nel centro; il contesto economico è cambiato. Il nostro territorio è sicuramente a vocazione turistica ma come sappiamo raggiungibile solo con mezzi privati. San Piero in Bagno non è una meta ma storicamente commerciale e punto di incontro di tutte le località limitrofe anche delle regioni vicine. Se vogliamo che chi arriva nel nostro territorio possa usufruire dei servizi che il centro di San Piero offre, dobbiamo fare in modo che sia facilmente usufruibile e raggiungibile".

"Non dimentichiamo - mettono in luce i presidenti di Confcommercio e Confesercenti di bagno di Romagna – che nel centro di San Piero in Bagno esistono attività di ristorazione importanti e di servizi commerciali qualificati, che si rivolgono anche a clientela non locale. Oltre un mese fa come Confcommercio e Confesercenti abbiamo posto all’attenzione dell’amministrazione comunale ii dubbi sulla la decisione ora assunta. Tutte le attività consultate avevano espresso il loro totale parere negativo. Questa dunque è la nostra posizione, fermo restando che nell’ottica della collaborazione con il Comune che ci contraddistingue siamo sempre pronti al dialogo per poter intraprendere la strada migliore al servizio delle imprese e della comunità".

Andrea Alessandrini