Via gli alberi dalle rive del Savio

A Mulino Cento, sulla sponda destra del Fiume Savio, nei giorni scorsi sono stati tagliati o eliminati numerosi alberi, alcuni dei quali di grosse dimensioni, per evitare che il fiume potesse trascinarli a valle in caso di piena. E’ stata realizzata una grande catasta in prossimità di un’area laterale di via Roversano e nei giorni scorsi sono intervenute macchine operatrici che hanno caricato il legname su numerosi camion muniti di cassone dopo averlo sminuzzato (in termine tecnico ‘cippato’). Un’operazione analoga era stata fatta nelle settimane scorse a monte del Ponte Vecchio, sempre sulla riva destra del fiume.

Le operazioni di disboscamento sono coordinate dalla Protezione Civile regionale che ha affidato i lavori al Consorzio Coir che a sua volta li ha subappaltati all’azienda forestale Massoni P&M di Capannori, in provincia di Lucca. Questi lavori vengono affidati a costo zero per la pubblica amministrazione poiché l’azienda che li esegue può disporre del legname ricavato per trasformarlo in pellet da riscaldamento, pacciamatura (serve a ricoprire il terreno per evitare che crescano le erbacce) o altri prodotti derivati dal legname.

Nel caso in cui l’origine del legname non sia certa (come per la catasta di tronchi ripescati dal fiume dopo l’alluvione di Maggio 2023 e accumulati sotto il viadotto dell’E45, in corrispondenza del ponte di San Carlo) viene considerato rifiuto, e quindi deve essere smaltito da aziende specializzate.