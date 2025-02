Via le barriere architettoniche

Posticipata al 28 febbraio la scadenza per la compilazione del questionario online messo a disposizione dal Comune di San Mauro Pascoli per contribuire alla stesura del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Uno strumento importante per permettere ai cittadini di dare un contributo concreto agli uffici comunali nella rilevazione delle barriere architettoniche e nella stesura del piano, grazie alle segnalazioni che ne deriveranno, per arrivare insieme al raggiungimento di questo importante obiettivo. Seguirà, nel mese di marzo, un incontro con la comunità su ciò che è emerso grazie ai dati raccolti con il questionario. Per compilare il questionario, in forma anonima, è sufficiente collegarsi alla homepage del sito del Comune di San Mauro Pascoli.