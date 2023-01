Via libera al nuovo ponte della Roccaccia

Prosegue l’iter tecnico-amministrativo per poter poi procedere alla costruzione del ponte della Roccaccia situato nella zona sud di Bagno di Romagna, inagibile per criticità statica della struttura da oltre 5 anni. Un ponte che scavalca il fiume Savio al suo ingresso meridionale nel paese termale, un ponte che era utilizzato in particolare da camminatori e dagli escursionisti a piedi o in mountain bike per salire poi a Pian di Basilica, e ancora più sù, anche fino al monte dell’Antenna.

Nei giorni scorsi, la Giunta dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo ponte pedonale della Roccaccia, che andrà a congiungere, nell’abitato di Bagno, anche l’ultimo tratto di via Casentinese con l’area del grande complesso dell’Euroterme. L’intervento per la realizzazione del ponte della Roccaccia (così denominato dal vicino antico edificio di quello che sino ad alcuni decenni fa era l’omonimo podere) rientra in un più vasto progetto proposto dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio, denominato ’Vivere i borghi, vivere i fiumi’, che comprende al suo interno la riqualificazione anche di altre strutture pubbliche, situate in altri territori dell’Unione dei Comuni.

Restando al nuovo ponte della Roccaccia, c’è da dire che attualmente la spesa complessiva prevista è di 130.000 euro, finanziati per 97.703 euro derivanti da contributo della Regione Emilia-Romagna e per i rimanenti 32.297 euro con contributo da parte del Comune di Bagno di Romagna. Un importo che, in considerazione della difficile attuale situazione economica generale, quando si arriverà ad approvare il progetto definitivo esecutivo, è già prevedibile fin d’ora che possa essere necessario considerare in aumento.

Gilberto Mosconi