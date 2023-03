Via libera alle focarine "Ma solo a quelle storiche"

di Andrea Alessandrini

Dopo il blocco del 2022, tornano le focarine di San Giuseppe ma in deroga e patrocinate dal Comune, previa la presentazione di una prescritta documentazione da parte di parrocchie e associazioni, ma non da privati cittadini ai quali i falò restano interdetti. Il Comune di Cesena quest’anno si è aperto un varco nelle maglie strette del diktat regionale, per evitare le polemiche e le critiche subite l’anno scorso, quando comunicò che la Regione Emilia Romagna aveva vietato qualsiasi tipo di falò, comprese le focarine di San Giuseppe, anche se in piccole quantità o in forma privata, per limitare al massimo l’inquinamento.

La Regione Emilia-Romagna era coinvolta nella procedura d’infrazione per il superamento del limite giornaliero di pm10. Si levò un coro di reazioni risentite e la giunta fu accusata di voler affossare una antica tradizione popolare e identitaria.

"Quest’anno, consapevole dell’importante valore simbolico di questa tradizione -comunica l’amministrazione comunale – il Comune valuterà la concessione di deroghe al divieto, andando incontro a quei gruppi organizzati come associazioni e parrocchie che storicamente propongono le focarine e che intendono tornare a farle. Non però i privati cittadini. Associazioni e parrocchie però dovranno chiedere all’amministrazione il patrocinio alla loro iniziativa, documentandone la storicità e la tradizione".

L’amministrazione comunale precisa che negli ultimi anni sono stati espressi dubbi sulla legittimità delle focarine di San Giuseppe rispetto a quanto previsto dal Piano Aria integrato regionale e dall’ordinanza comunale che ne recepisce gli indirizzi. Con lo scopo di limitare al massimo l’inquinamento, il Pair stabilisce il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile anche sul territorio comunale di Cesena. La combustione di biomasse è infatti una fonte molto significativa di polveri sottili.

Ma quest’anno grazie alla aderoga e molte parrocchie e associazioni potranno ripristinare le focarine di San Giuseppe bloccate nel 2022. In città l’usanza è molto praticata, specie nelle frazioni di campagna, ma anche nel centro urbano: ad esempio una delle più tradizionali era quella della parrocchia dell’Osservanza nella grande area verde adiacente all’oratorio.