Via Madonna dello Schioppo merita più attenzione

Proseguendo la sua lettera, Maestri lamenta: "Pressoché totale mancanza di marciapiedi (fa eccezione solo il breve tratto fra via Boscone e via dei Fiori e quello fra via Barducci e via Zoli). Le macchine che parcheggiano lungo le banchine costringono pedoni e biciclette ad occupare la carreggiata: farlo di sera non è il massimo .....anzi.

Totale mancanza di percorsi ciclabili protetti. Sono presenti una quindicina di attraversamenti pedonali, di cui appena uno con una segnalazione luminosa specifica, fra l’altro molto obsoleta. Non ci sono isole pedonali né altri sistemi a tutela dei pedoni. Illuminazione pubblica ancora con lampade al sodio (luce gialla) poco efficiente.

Quanto descritto è la fotografia di quanto esistente, senza forzature o fini polemici. Chiedo all’Amministrazione della mia città se e come intende intervenire per migliorare una situazione ai miei occhi davvero molto, troppo precaria".

Le segnalazioni dell’ing. Maestri sono molto precise e meritano attenzione a tutela della sicurezza, un tema che ovviamente non interessa solo la zona Vigne e dintorni ma tutta la città. Sul caso specifico, dal Comune di Cesena evidenziano che la sede stradale molto stretta di via Madonna dello Schioppo, a causa della presenza di fabbricati, ostacola al momento la realizzazione di una pista ciclabile. Il tratto ciclabile più vicino è in via Ravennate, ultimato recentemente.