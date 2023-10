"Via Madonna dello Schioppo sempre pù pericolosa"

Fratelli d’Italia lancia l’allarme sicurezza stradale per via Madonna dello Schioppo: "Problema che si trascina da anni e si fa sempre più pressante. Il Comune intervenga urgentemente" afferma Luca Lucarelli, coordinatore comunale FdI Cesena. Lucarelli evidenzia che "i mezzi sfrecciano ad alte velocità a tutte le ore del giorno e della notte, mettendo in grande pericolo in prima battuta i pedoni. I residenti hanno il diritto di uscire dalle proprie abitazioni in sicurezza e non correndo il continuo rischio di essere investiti: questa situazione non è più tollerabile e >il Comune deve intervenire al più presto e non continuare a disinteressarsene come fatto finora". Il tratto più pericoloso è quello tra via Barducci e via Boscone, fino al semaforo che incrocia la Ravennate.

"Già in passato i cittadini avevano organizzato una raccolta firme per sollecitare l’amministrazione comunale a intervenire e a garantire quella sicurezza stradale che ogni persona dovrebbe avere - aggiunge Lucarelli - Purtroppo, però, non è servito a nulla. L’unico intervento attuato è l’installazione di un Velo Ok che però non ha portato grossi risultati". "Nonostante la messa in sicurezza della via fosse stata inserita anche nel Patto di Quartiere Il Comune di Cesena è diventato nebbia, lasciando ancora una volta i residenti da soli" sotolinea il coordinatore di FdI.