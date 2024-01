Via Madonna dello Schioppo: "Troppi incidenti, basta"

"Lungo via Madonna dello Scoppio si verificano almeno un paio di incidenti alla settimana, in particolare nella zona dell’incrocio con la via Boscone e in corrispondenza dell’attraversamento pedonale nei pressi della colonnina del Velo Ok, che ormai evidentemente gli automobilisti non temono più. Il problema c’è ed è grave. Il quartiere lo sa, il Comune lo sa, però la situazione resta sempre la stessa". Le recriminazioni sulla tematica della scurezza stradale nella zona di Sant’Egidio arrivano dai residenti e dagli operatori commerciali, costretti a fare i conti con comportamenti al volante che minano la tranquillità di chi lungo quella strada ci vive o ci lavora. Sul tema è intervenuta più volte anche la politica, con proteste arrivate in particolare dai banchi dell’opposizione. "Per l’ennesima volta – ha ribadito inoltre Enrico Castagnoli, consigliere comunale di ‘Cambiamo’ in una nota firmata insieme al vicepresidente quartiere Cervese Sud Giorgio Zanotti - il Comune dimostra quanta poca attenzione abbia nei confronti delle segnalazioni che provengono dai quartieri. L’ultimo esempio ci arriva dalla non-risposta all’interrogazione che presentai a metà dicembre sulla sicurezza di via Madonna dello Schioppo e che prendeva spunto dall’aumento dei sinistri registrato negli ultimi mesi. In quell’interrogazione avevo chiesto all’amministrazione se ritenesse quell’arteria sicura e quali iniziative intendesse mettere in campo dopo le numerose sollecitazioni prodotte dal Quartiere Cervese sud. Ebbene, scaduti i termini dei 30 giorni entro cui sarebbe dovuta pervenire una risposta, dall’ente pubblico non abbiamo ricevuto il benché minimo riscontro. E questo nonostante all’incrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Boscone, sia stato registrato l’ennesimo incidente proprio la settimana scorsa. Questo ulteriore episodio conferma l’estrema urgenza della questione ma, nonostante questo, il Comune continua a non rispondere facendo spallucce di fronte alle legittime istanze del Quartiere che, fin dal suo insediamento, ha segnalato più volte la pericolosità di quella strada, chiedendo all’amministrazione la messa in sicurezza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. Una richiesta formalizzata anche nel ‘patto di quartiere’ siglato con l’Amministrazione comunale". La replica è arrivata dall’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri: "Siamo ovviamente a conoscenza del problema e anche pochi giorni fa ho incontrato alcuni residenti della zona, recandomi proprio sulla via Madonna dello Scoppio per valutare gli interventi da approntare. Che ci saranno. In questi giorni stiamo intervenendo sulla parallela via Cerchia di Sant’Egidio: la sicurezza della comunità è prioritaria. Resta il fatto che in via Madonna dello Scoppio la strada corre a fianco delle case e non c’è molto margine per effettuare interventi che stravolgano il quadro attuale. Stiamo lavorando a una soluzione. E la condivideremo con la comunità".