Via Magellano, donna fermata Aveva droga e funghi allucinogeni

La lotta ai furti, il contrasto dello spaccio di droga e la sicurezza delle strade, sono i principali fronti su cui sono impegnati i carabinieri a Cesenatico, dove martedì scorso hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nella zona Ponente.

I militari della Stazione di Cesenatico hanno denunciato per porto d’armi due giovani turisti lombardi di 15 anni, sorpresi sul lungomare delle colonie con due coltelli con apertura manuale della lunghezza di ben 18 e 14 centimetri, di cui non sono riusciti a giustificare il possesso. I due minorenni sono stati poi entrambi affidati al genitore di uno di essi.

Inoltre il personale dell’Aliquota Radiomobile del Norm ha denunciato a piede libero una donna di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, al termine di un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato proprio alla prevenzione e repressione dello smercio di droga.

È accaduto in via Magellano, la strada che collega via Mazzini con il lungomare di Ponente, dove la pattuglia, notando la donna molto innervosita dalla presenza dei militari, ha deciso di procedere ad una perquisizione del veicolo, dove all’interno della borsa riposta sul sedile della macchina, ha rinvenuto tre involucri contenenti poco meno di 20 grammi di marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare nell’abitazione a Cesena dove la donna risiede, in cui i carabinieri hanno trovato altri 30 grammi di erba, un barattolo in vetro contenente 3 funghi psicoattivi del genere ’psilocybe cubensis’, del peso complessivo di 7 grammi, ed un bilancino di precisione.

Giacomo Mascellani