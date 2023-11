Via Milani bloccata, cantiere anche in novembre

Non si era sbagliato il giornale. Ci eravamo rivolti all’amministrazione comunale per richiedere l’ordinanza di chiusura della strada, di strategico passaggio nel centro pur breve nel suo tragitto, tra via Manfredi e piazza Aguselli, dopo che si erano levate proteste per i disagi provocati dai lavori che bloccavano, per l’appunto, il passaggio. L’ordinanza specificava, come abbiamo scritto, che l’ultima delle dieci mattine (8-30-12) di occupazione della via da parte del cantiere sarebbe stata il 30 ottobre. I lavori riguardano il rifacimento della copertura in un fabbricato di palazzo Antonelli.

Per poterli eseguire è stata richiesta al Comune la chiusura del tratto tra via Milani e piazza Aguselli e il divieto di sosta con rimozione per i posti auto, disposto dal Comune. In un primo tempo pareva che ci fosse la possibilità di mantenere una parte di strada a transito, ma l’utilizzo di un mezzo pesante con l’elevatore fa sì che l’intera strada debba essere occupata. Quanto al fatto che i lavori perdurino oltre il 30 ottobre, il Comune informa che è stata richiesta dalla ditta esecutrice dei lavori una proroga di altrettante dieci mattinate di apertura del cantiere sino alla fine del mese di novembre, resasi necessaria per completare l’opera.