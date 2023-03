Via Quattordici, sos dei negozianti "La telecamera ci farà chiudere"

Rivolta dei negozi di via Quattordici, che da via Cavallotti si collega all’arco con l’imbocco a destra verso piazza Aguselli. Strada con una decina di attività commerciali che temono di dover chiudere i battenti, se l’amministrazione comunale, come ha annunciato, installerà la telecamera al varco d’ingresso durante le ore diurne che sancirebbe il varo della ztl.

Achille Pazzaglia (nella foto), titolare del Punto Naturale, alimentazione bio, commerciante veterano che ha apertoil negozio nel 1983 , si fa portavoce della protesta. "Oltre alla mia attività - rileva – ci sono quella da poco aperta di riparazione di abiti, una sarta, un negozio di vini, l’elettricista, un studio con servizi alle personae e altre attività ancora. Se il Comune toglie l’accesso alle auto installando la telecamera anche di giorno, mentre ora è in funzione solo di notte, ci taglia il terreno sotto i piedi. Da me e nel negozio di vini i clienti vengono a fare anche spese di una certa consistenza, e il non poter più accedere con l’auto e senza servirsi dei parcheggi ci metterebbe in ginocchoi. Abbiamo una decina di piazzole per la sosta più i posti di carico scarico sino all’arco di via Pescheria. Per noi e i clienti quei posti sono oro". "Quello che non capisco è il senso della ztl in via Quattordici – prosegue Pazzaglia –. Per impedire che veicoli abusivi si dirigano verso piazza del Popolo, si dice. Ma allora basta posizionarla all’ingresso in via Pescheria e il problema è risolto. Va aggiunto che via Quattordici non è un percorso pedonale, ce n’è già uno limitrofo e parallelo sul Cesuola".

Il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani appoggia i negozianti di via Quattordicii. "ll piano comunale con l’implemento delle telecamere nei varchi del centro storico non deve ripercuotersi a danno delle attività commerciali. Sarebbe un delitto favorire la desertificazione di via Quattordici ampliando la ztl – sostiene Patrignani –. Confcommercio si è opposta e ha proposto di spostare la telecamera all’inizio di via Pescheria. Non vanno ampliate le ztl e non vanno sottratti stalli per la sosta ai fruitori del centro, fondamentali per un’area in sofferenza, come ha ammesso il sindaco Lattuca. Qualsiasi intervento deve valutare l’impatto sulla rete distributiva del centro, se non lo si vuole fare diventare pieno di telecamere ma vuoto di persone e di negozi".

Andrea Alessandrini