Via Ravennate, nuova rete idrica. Lavori al via da metà giugno

È stato approvato, il progetto di rinnovo della rete idrica nel tratto di via Ravennate di competenza comunale, per un importo pari a un milione e 757mila euro. L’intervento, promosso dal Gruppo Hera e finanziato dall’Unione Europea, è finalizzato al potenziamento della tratta acquedottistica di via Ravennate, per incrementare l’affidabilità e la funzionalità della rete idrica, attraverso la sostituzione delle condotte esistenti e l’adeguamento degli allacci delle utenze.

Quest’opera si rende necessaria in quanto rappresenta una risposta alle criticità presenti nella rete in uso e migliorerà in modo sostanziale l’efficienza e la qualità del servizio idrico offerto ai cittadini.

Il progetto interessa esclusivamente il tratto di via Ravennate di competenza comunale, ad eccezione del segmento compreso tra via Mariana e l’intersezione con il viadotto Albert Einstein, che resta di competenza della Provincia di Forlì-Cesena. "Le opere in programma lungo il tratto che si estende per 3 chilometri tra Ronta e Martorano, fino a via Romagnoli – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – sono finalizzate al ripristino del funzionamento delle reti attraverso l’eliminazione delle insufficienze idrauliche nell’ottica del contenimento delle perdite e dell’incremento dell’affidabilità della rete. Questa nuova rete di distribuzione prevede il rifacimento degli allacci e la posa di una condotta destinata al rinnovo delle prestazioni idrauliche".

I lavori saranno eseguiti da metà giugno e ultimati entro fine anno".