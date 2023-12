Via Rimini, partono i lavori per allargarla

Sono iniziati a San Mauro Pascoli i lavori di messa in sicurezza della via Rimini con allargamento proprio della sede stradale. Il progetto, finanziato dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un importo di un milione 310mila euro, prevede la realizzazione di tre interventi: un marciapiede pedonale, il prolungamento della pista ciclo pedonale e la sistemazione di via Alberazzo. Con il primo intervento si realizzerà un marciapiede pedonale, solo sul lato sud della strada, tra la via Rio Salto Primo fino a via Verdi, per un estensione di circa 170 metri. Il nuovo marciapiede avrà la finalità di ricongiungere i percorsi pedonali esistenti e recentemente riqualificati. Rimarranno inalterati il posizionamento degli accessi carrai e pedonali esistenti.

Il secondo intervento di questo progetto si propone di realizzare una pista ciclopedonale che dal numero civico 923 di via Rimini prolunghi la pista fino alla via Stradone, una strada provinciale, per una lunghezza complessiva di circa 900 metri, poco meno di un chilometro. Questo tratto inizia con una passerella sul torrente all’interno del parco del Rio Salto e lo percorre lungo l’argine sud per circa 140 metri.

Su questo tratto la pavimentazione sarà la più naturale possibile realizzata con un trattamento superficiale che assicuri la permeabilità, la fruibilità e la durata, minimizzando l’impatto mediante un camminamento pavimentato in macadam. Si prevede inoltre un impianto di illuminazione a basso impatto visivo della passerella ciclo pedonale. I corpi illuminanti integrati del parapetto saranno del tipo di quelli a Led a basso consumo. La costruzione di questo tratto di pista ciclabile è dunque un importante collegamento tra il sistema delle piste ciclabili esistenti nel capoluogo con la campagna e i percorsi naturalistici già presenti nel territorio rurale. Infine verrà messa in sicurezza la via Alberazzo con un intervento di allargamento e manutenzione.

Ermanno Pasolini