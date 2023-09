Via Romea Germanica. Solidarietà in cammino

Lungo la via Romea Germanica di Stade, che valica l’Appennino cesenate a passo Serra di Bagno di Romagna, sulla catena dei Mandrioli, cammina la solidarietà e l’altruismo. Lungo quella via, che nel Medioevo collegava la Germania del Nord e Roma, nei giorni scorsi la solidarietà si è messa in cammino con gli amici ’romei’ dell’Umbria, che hanno promosso iniziative e raccolto fondi per le popolazioni alluvionate dei ’romei’ romagnoli. Per un breve cenno sulla via Romea Germanica, descritta dal monaco Alberto di Stade (città della Germania del Nord) agli inizi del 1.200, essa passa per Ravenna, Forlì, la valle del Bidente, S.Sofia, il passo del Carnaio, Bagno, per valicare poi l’Alpe di Serra e passare in Toscana e poi in Umbria, prima di raggiungere Roma.

In maggio tante zone romagnole sono state duramente colpite dalle alluvioni, frane e smottamenti, dissesto idrogeologico, con tratti della stesso percorso della via Romea Germanica seriamente danneggiati da crolli di argini e frane. E così dall’umbra Castiglion del Lago, sul Lago Trasimeno, la vicepresidentessa dell’associazione italiana via Romea Germanica, Ivana Bricca, e il sindaco Matteo Burico hanno promosso una serata musicale con la Schola Cantorum di Castiglione, con raccolta fondi a favore della Romagna. La cifra raccolta è già stata versata sul conto dell’associazione via Romea Germanica, in attesa di destinazione alle zone alluvionate. I "romei" romagnoli hanno ringraziato toccati e colpiti da questo gesto di attenzione e solidarietà.