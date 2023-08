Via Rubicone, cantieri aperti fino a ottobre

di Ermanno Pasolini

Quattro milioni di euro per rifare tratti di via Rubicone Destra a Savignano sul Rubicone. È iniziato a metà giugno un corposo e articolato intervento di consolidamento spondale e ripristino delle frane sul fiume Rubicone, necessario dopo l’alluvione. In quei giorni si sono verificati eventi di piena in tutti i corsi d’acqua. I danni hanno interessato anche il corso del Rubicone, con smottamenti di sponde che hanno compromesso in modo diffuso la viabilità. Il cantiere, attivato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, è suddiviso in vari lotti e sarà operativo fino ai primi giorni di ottobre. In campo quattro ditte, Clas, Polo autotrasporti, ditta Montana Valle del Lamone e Ambrogetti srl. Un primo lotto riguarda il ripristino della scarpata del Rubicone a presidio della via Rubicone destra nel tratto tra il ponte di via Galeazza e via Bastia mediante opere in massi ciclopici e importanti pali e muri in calcestruzzo armato per un finanziamento di un milione e 200mila euro.

Il secondo, nei Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo, interessa il ripristino delle scarpate e del muro idraulico sul fiume, in via Rubicone sinistra e via Rubicone destra nel centro della frazione di Fiumicino, finanziate per un importo di 800mila euro. Proprio in merito all’abitato di Fiumicino, mercoledì 16 agosto partirà l’intervento per il consolidamento delle fondazioni e della sponda fluviale, all’altezza del civico 13 di via Rubicone Sinistra; il tratto lungo il quale si tengono i lavori è lungo circa 30 metri, e rimarrà chiuso al transito veicolare per circa 40 giorni; rimane garantito l’accesso pedonale. Nel frattempo, dal 14 agosto via Rubicone destra, a partire da via Bastia in direzione mare, è stata riaperta alla regolare circolazione, eccetto i tratti in corrispondenza dei fronti di frana che saranno percorribili a senso unico alternato, e il tratto da via Melozzo da Forlì a via Palmezzano che rimarrà ancora chiuso. Il terzo lotto prevede un intervento diffuso di ripristino delle scarpate erose del fiume, nel tratto arginato a valle della via Emilia, mediante opere in massi ciclopici e palizzate, per due milioni di euro. Il quarto prevede lavori di somma urgenza e messa in sicurezza delle arginature del fiume Rubicone erose nei Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo, per 200 mila euro. Continuano inoltre gli interventi diffusi a monte del ponte di via Togliatti. L’amministrazione comunale rimarca la positiva collaborazione con l’Agenzia regionale: "E’ tutt’ora in corso la verifica ed il monitoraggio di eventuali evoluzioni di dissesti su tutto il territorio comunale".