"Via Rubicone destra ancora a senso unico"

A Savignano, il gruppo consiliare ’Coraggio Savignano Cambia’ auspica una pronta e veloce soluzione della problematica relativa al cavalcaferrovia di via Alberazzo: "Siamo molto preoccupati per la situazione di grande disagio che si è creata e che ancora non vede una chiara soluzione per quanto riguarda modalità e tempistica dell’intervento. Ci attendiamo che la giunta profonda il massimo impegno per la riapertura in sicurezza e nel più breve tempo possibile di una importante struttura della viabilità territoriale. La nostra preoccupazione non è peregrina ma nasce dalla constatazione della lampante inefficienza raggiunta anche da questa amministrazione in merito alla situazione viaria di via Rubicone destra che ancora oggi si presenta a senso unico e in condizioni di pesante degrado. Via Rubicone destra è una fondamentale arteria per l’accesso e l’uscita da Savignano lato mare e dopo ben due anni dai gravi eventi naturali che hanno provocato prima la sua totale chiusura e poi una parziale ma insufficiente riapertura, la situazione non è affatto migliorata". E continuano: "Coraggio Savignano Cambia chiede di sapere a cosa è dovuto questo immobilismo e perché via Rubicone Destra è ancora a senso unico e in condizioni di degrado. Da qui si origina la nostra preoccupazione e la conseguente piena sfiducia nell’operato di questa amministrazione".

e. p.