Via Rubicone Destra, lavori per 4 milioni

Quattro milioni di euro per rifare tratti di via Rubicone Destra a Savignano dove proseguono celermente i lavori di rifacimento e messa in sicurezza iniziati nel giugno scorso, con il consolidamento delle sponde e ripristino delle frane sul fiume Rubicone, necessario dopo l’alluvione del 16 e 17 maggio scorsi. I danni hanno interessato anche il corso del Rubicone, con smottamenti di sponde che hanno compromesso in modo diffuso la viabilità. Il cantiere è stato attivato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed è suddiviso in vari lotti.

L’assessora ai lavori pubblici Stefania Morara ha fatto il punto dei lavori: "L’attività di ricognizione dei danni causati dall’alluvione avviata immediatamente e di intesa tra Amministrazione comunale e Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile è tuttora in corso per la verifica ed il monitoraggio di eventuali evoluzioni di dissesti su tutto il territorio comunale. La via Rubicone Destra che costeggia il Rubicone fino al mare attraversando i quartieri di Fiumicino e Capanni è quella che ha creato maggiori disagi sia per la portata degli interventi, che per la conseguente viabilità, interdetta al traffico veicolare per interi tratti. A oggi è ancora in corso il ripristino della prima delle due frane lato monte nel tratto tra le vie Monte Sole e Sp 10, per il raccordo fra muro in cemento armato e le sponde naturali a monte e a valle del muro, che verranno eseguite a partire dall’ultima settimana di settembre e il cui termine dei lavori è previsto entro metà ottobre, mentre la seconda difesa spondale in massi ciclopici è stata completata in luglio".

Anche in corrispondenza dell’abitato di Fiumicino sono conclusi i lavori sul margine della Rubicone Destra, mentre sono in corso quelli sulla via Rubicone Sinistra, in cui si sono dovuti ricostruire 35 metri di muro. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dei micropali che comporta la chiusura totale del tratto di strada, è il 16 ottobre, dopo di che sarà possibile ripristinare un senso unico alternato con semaforo fino alla conclusione prevista per la fine del mese di di ottobre".

Continua l’assessora: "Sono iniziati i consolidamenti nel tratto tra le vie Melozzo e Palmezzano, il termine previsto per la fine dei lavori è martedì 26 settembre, dopo di che sarà possibile riaprire totalmente la strada. Sono in corso anche i cantieri a valle della via Emilia, (area Forti e sottopasso ferrovia) che si concluderanno la seconda settimana di ottobre. A breve inizieranno anche quelli tra il ponte di via Togliatti e il ponte Romano. Terminati i lavori dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, si dovranno attendere i tempi necessari per la compattazione dello strato di stabilizzato per poi intervenire con l’asfaltatura ove necessario. I lavori complementari a quelli che ha eseguito l’Agenzia Regionale sono stati stimati per la sola Savignano complessivamente in 670mila euro di cui oltre 150mila solo per il tratto da via Monte Sole a Sp 10 che si aggiungono al milione e 200mila già eseguiti in questo tratto. Sono in corso le progettazioni in attesa di sapere se il Governo manterrà l’impegno preso con i Comuni alluvionati per il sostegno dell’onere economico. Il fiume Rubicone è stato oggetto nel corso degli ultimi nove anni da parte dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione di interventi continui di pulizia e riqualificazione degli argini e delle briglie e questo presidio è stato molto importante".