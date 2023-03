"Via Sacchi, auto in sosta sulla corsia pedonale"

Da mesi, diversi abitanti di via Sacchiparcheggiano continuamente le auto sulla corsia riservata ai pedoni costringendo questi ultimi a camminare sulla carreggiata. Inoltre,trattandosi di strada a senso unico, le vetture che la percorrono devono spostarsi verso destra a causa delle auto parcheggiate sulla sx sulla corsia pedonale : in questo modo lambiscono pericolosamente i motocicli parcheggiati regolarmente sul lato dx. La polizia municipale, nonostante le segnalazioni ripetute, non interviene, come se la sicurezza dei pedoni fosse un problema di poco conto.

Lettera firmata