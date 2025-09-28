Via Sacchi senza auto, oggi fa festa

Tocca il suo apice la Festa della Contrada delle Trove (ossia via Sacchi, Via Uberti, via Chiaramonti). Oggi le iniziative si concentrano in via Sacchi, per l’occasione chiusa al traffico. Si parte alle 15 con un torneo di maraffone, con tavoli in strada, che si annuncia più combattuto che mai. Alla stessa ora, collateralmente alla mostra fotografica ancora in visione per qualche giorno nel palazzo Mazzini Marinelli, s’inaugura una piccola esposizione dedicata alla produzione del "Dado Principe", un’attività che molti anni fa caratterizzò proprio la via Sacchi. E per chi non gioca e ha già visto la mostra c’è un mercatino dei bambini e degli adulti. Alle 17,30 si apre il meraviglioso giardino di Palazzo Chiaramonti con una doppia presentazione: un libro sul Palazzo firmato da Michele Andrea Pistocchi, ed una breve conferenza di Paola Errani sulla figura di Violante Malatesta, la consorte del signore Malatesta Novello che fu promotrice del convento di Santa Caterina, oggi palazzo Mazzini Marinelli. Intermezzi musicali col clavincembalo di Zeinab Baiardi, saluti di Cristina D’Ottaviano Chiaramonti, coordina Elide Giordani. Nel pomeriggio e in serata, si celebra il convivio di Contrada con passatelli in brodo di Brodino, Pinseria di Piotto, Panini ucraini di Smak, vino, birra e bibite ad offerta libera. In sottofondo musica in strada con i DJ Alessandro e Andrea e Concerto dei " I Dopolavoro". Un’appendice della Festa è in programma per domenica 5 ottobre, ore 20.30, ancora una volta nel giardino Palazzo Monti, Via Uberti, 11, con la proiezione di un docu-film cui farà seguito l’incontro con gli autori, Marino Cancellari e Lanfranco Lanza.