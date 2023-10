Via Selbelle, la soluzione è il senso unico alternato

Che ne sarà di via Selbelle III a Savignano sul Rubicone? Resterà con transito riservato ai residenti, frontisti e autorizzati, oppure tornerà a essere accessibile a tutti, come prima dell’estate scorsa? Per sentire le voci pro e contro la riapertura o meno, la consulta di quartiere Rio Salto-Castelvecchio, competente per territorio, ha convocato un’assemblea pubblica nella sala Allende presieduta dalla presidentessa Assunta Ciaravolo.

Da una parte la strada è stretta, teatro in passato di decine di incidenti in quanto quando si incrociano due auto passano a fatica senza toccarsi e spesso sono finite nel fossato laterale. Poi c’è il problema dell’incrocio con la provinciale 11 per Sogliano nella parte sopra e quello con via Rio Salto nella zona sotto con decine di incidenti anche con morti e feriti gravi.

Dall’altra, è nato un comitato di cittadini che chiedono di tornare come prima perchè via Selbelle III è una bella scorciatoia per chi arriva da Sogliano, Borghi e Longiano, senza addentrarsi nel traffico della via Emilia che sopporta una media di 40mila autoveicoli al giorno. Il sindaco Filippo Giovannini ha detto in apertura: "Scartata da tempo l’ipotesi di una circonvallazione della via Emilia a Savignano che sarebbe costata dagli 80 ai 100 milioni di euro, nel Pug, il Piano urbanistico generale, si sta cercando una soluzione alternativa a via Selbelle III. Al candidato sindaco di una lista civica come Luca Pirini posso dire che se avesse partecipato maggiormente alle riunioni dove vengono alla luce i problemi del quartiere avrebbe potuto dare il suo contributo. La soluzione del senso alternato che abbiamo esposto questa sera ritengo sia un’ottima mediazione fra chi vuole continuare a utilizzarla e chi chiede maggiore sicurezza. Quella del senso alternato in due punti prima e dopo le case è una soluzione che mette d’accordo tutti. Stiamo però cercando una soluzione definitiva che preveda un altro collegamento carrabile adeguato fra via Selbelle III e il centro per sgravare le strade non adatte a sopportare un’alta intensità di traffico".

L’assessore Natascia Bertozzi ha confermato la soluzione del senso unico alternato, anche se alla base di tutto c’è il rispetto del limite di velocità in quanto essendo una piccola strada di collegamento fra due vie principali, ci sono molti che la percorrono non rispettando i 30 kmh.: "Sono contenta che la soluzione individuata abbia trovato il consenso di tutti. Per arrivare a questo risultato ci siamo confrontati con le due parti perchè riteniamo che la soluzione debba dare risposta a tutta la comunità. Abbiamo dimostrato di non essere sordi alle richieste dei cittadini, anche se questo significava rivalutare posizioni già prese".