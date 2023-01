Via Staggi, la sicurezza è un’emergenza

di Ermanno Pasolini

Velocità troppo elevata, incidenti sempre più frequenti con, nel tempo, morti e feriti in una marea di incidenti e una circolazione di mezzi sempre più intensa. E’ la strada provinciale Staggi che collega Gatteo e Cesenatico a Gambettola e si trova nel territorio dei tre comuni, con spesso la mezzeria a fare da confine. Il Comune di Gatteo ha adottato alcune misure per cercare di fronteggiare i problemi di quell’asse stradale.

Dice Roberto Pari sindaco di Gatteo: "Dopo l’ennesimo incidente che ha visto l’uscita di strada di un mezzo pesante che trasportava gpl che si è ribaltato, mi sono recato sul luogo cercando di comprendere cosa era accaduto e parlare con i residenti. Poi sono iniziate le telefonate con la Provincia per trovare soluzioni che potessero mettere in sicurezza quella strada. La Provincia ha assicurato che interverrà con la messa in opera di un guard-rail esattamente nel punto in cui è avvenuto il ribaltamento del mezzo. Come Comune ci siamo attivati per programmare pattugliamenti della nostra Polizia Locale in quel tratto di strada. A oggi gli interventi di monitoraggio hanno superato le 20 postazioni di controllo con 18 sanzioni per infrazioni al codice stradale. Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi mesi per garantire una presenza costante di controllo".

Il sindaco parla anche degli interventi non più rinviabili per mettere in sicurezza la strada e soprattutto chi ci abita: "Essendo la strada di competenza provinciale, la notizia della installazione del guardrail è la prima azione che, la provincia metterà in campo. Come Comune di Gatteo, oltre ai controlli che stiamo già facendo, stiamo predisponendo l’installazione dell’illuminazione pubblica, in quanto non esistent. E’ chiaro che Gatteo chiederà una compartecipazione di spesa al Comune di Cesenatico. Sulla postazione di controllo di velocità chiederemo alla Provincia l’installazione di una apparecchiatura denominata VeloOk. Continueremo - conclude Pari - a monitorare la situazione con il Comune di Cesenatico e la Provincia per garantire il massimo della sicurezza dei nostri cittadini e di chi percorre via Staggi. Stiamo anche adeguando la cartellonistica stradale segnalando vistosamente che via Staggi è una strada vietata al transito dei mezzi pesanti. Stiamo pure lavorando per quantificare i costi totali di tutto l’intervento".