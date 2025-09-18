"Via Stornite, chiederemo le risorse al commissario"

L’assessore ai Lavori pubblici (e vicesindaco) Christian Castorri non ha una pazienza infinita. Così, dopo l’ultimo comunicato dell’avvocato Giuliano Cardellini sulla mancanza di risposte da parte del Comune al l’ultimatum relativo alla necessità di sistemare con urgenza la frana di via Stornite (sopra a Borello) ha diffuso un comunicato breve, ma contenente un paio di frecciate velenose all’indirizzo del legale. "L’avvocato Cardellini, probabilmente, ha un obiettivo diverso da quello dell’amministrazione comunale. Con alcuni cittadini, quelli i quali l’avvocato Cardellini pensa di rappresentare, abbiamo condiviso la possibilità di cogliere come Comune - poiché da qualche settimana, con la cessione del parcheggio siamo anche noi proprietari frontisti (insieme a tutti gli altri cittadini privati) di via Stornite - le opportunità che l’Ordinanza metterà in campo sulle strade vicinali. Abbiamo chiesto un riscontro alla Struttura Commissariale e qualora ci venga data - come auspichiamo - una risposta positiva, il Comune si farà carico - per conto di tutti - di richiedere le risorse, gestire l’intervento e rendicontare alla Struttura Commissariale le spese che sosterremo".

In sostanza Castorri cerca di delegittimare l’avvocato Cardellini (che ha ricevuto da 13 famiglie, alcune delle quali con minori, una delega a rappresentarle) dicendo di avere interloquito direttamente con alcuni residenti orientati ad agire insieme al Comune per ottenere i fondi necessari alla riparazione della frana; inoltre l’assessore ai lavori pubblici afferma che il Comune è tra i proprietari frontisti da qualche settimana, mentre in realtà lo è da più di due anni, avendo ricevuto il 28 giugno 2023 dall’azienda Telemeccanica il terreno a margine di via Vittime 4 agosto 1956 (atto del notaio Francesco D’Avossa) dove poi sono stati realizzati un parcheggio e un piccolo parco giochi.

re.ce.