"Via Stornite: non si può più aspettare"

Botta e risposta tra l’avvocato Giuliano Cardellini, che ha seguito gli sviluppi della frana di via Stornite, e il vicesindaco Christian Castorri che ha anticipato la volontà del Comune di richiedere le risorse per gestire l’intervento, nel caso in cui arrivi una risposta positiva dalla struttura commissariale.

"Gli intenti del sottoscritto e di tutti i residenti di via Stornite, sono molteplici – dice l’avvocato Cardellini –. Il primo, che il Comune di Cesena, obbligato per legge, possa attuare immediatamente tutte le iniziative per la messa in sicurezza della strada oggetto della frana. Il secondo, è che dopo due anni e quattro mesi di inerzia del Comune, si sistemi in via definitiva la strada gravata dalla frana. Il terzo, è che i lavori siano totalmente a cura e spese del comune di Cesena. Il quarto, è che la via Stornite, nel tratto tra via Colombarona e via Vittime 4 agosto 1956, sia dichiarata strada comunale. Il quinto, è che il Comune corrisponda un risarcimento danni ai residenti, per la situazione di pericolo e di tensione psicologica. La domanda è, come è meglio procedere per la realizzazione di questi cinque punti? Come mai dei precedenti milioni di euro stanziati per le frane a Cesena, nulla è stato destinato alla frana di via stornite? Il Comune di Cesena non ha fatto nulla per due anni e quattro mesi, ed ha apposto dei segnali stradali di divieto di transito ai mezzi pesanti, solo dopo la nostra intimazione e dopo il 31 luglio 2025. Il Comune di Cesena parla di questa fantomatica ordinanza del commissario straordinario per l’alluvione del 2023, la quale doveva già essere emessa a fine luglio 2025, poi a fine agosto poi a fine settembre, poi forse verra’ emessa a fine ottobre, speriamo che entro Natale 2025 possa venire emessa. C’è il problema però che nel frattempo aumenteranno le piogge, i nubifragi, i pericoli di frane, e di incidenti stradali".