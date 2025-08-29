Via Stornite, si allarga il fronte legale. L’avvocato Claudio Tombaccini affianca il collega Cardellini

Si allarga il fronte legale dei residenti nella zona di via Stornite, la strada che il Comune classifica come vicinale, con la prima parte carrabile e quella successiva riconducibile a un angusto sentiero che sbuca in via Luzzena. All’avvocato Giuliano Cardellini che ieri ha inviato al Comune una Pec intimando di riconoscere entro il 15 dicembre via Stornite come strada comunale e di avviare le procedure per il ripristico della frana che risale a maggio 2023, si affianca il collega Claudio Tombaccini che rappresenta la madre Luciana Bonoli. I due avvocati collaborano, procedendo insieme per raggiungere l’obiettivo di far dichiarare comunale via Stornite.

"Mia madre ha 76 anni – spiega l’avvocato Tombaccini – e dovrebbe essere premiata per aver bonificato il terreno circostante all’abitazione, piantumato nuovi alberi e averli innaffiati nelle calde estati, per avere regimentato le acque e curato i fossi nel contesto dell’area di pertinenza, anche a vantaggio della collettività. Invece, si ritrova a dover superare una pericolosissima frana, incrociando le dita ogni volta che da casa deve scendere in paese e risalire".

La situazione di via Stornite è complicata...

"La situazione sarebbe più semplice se il Comune di Cesena considerasse le cose come stanno, cioè che il tratto segnato dalla frana del maggio 2023 ha tutte le caratteristiche della strada comunale (è emblematica la rettifica della segnaletica stradale da ‘Via Vicinale Stornite’ a ‘Via Stornite’). Mi riferisco al tratto che dalla sottostante via Nazionale Borello sale e incrocia via Colombarona e quindi via Vittime 4 agosto 1956, in pratica fino a raggiungere i civici 650/652 di via Stornite. E’ noto ai residenti che, a seguito di lottizzazione delle aree originariamente agricole, veniva realizzato il parcheggio pubblico in via Vittime 4 agosto 1956, l’arredo urbano e addirittura le banchine per consentire il transito e la fermata di un pulmino/tram".

E il tratto di strada più a monte, che interessa la proprietà di Luciana Bonoli?

"Quel tratto non è comunale, ma non ha neppure le caratteristiche della strada vicinale a uso pubblico: fino al 2003 era un tratturo fangoso percorribile solo da mezzi agricoli. Pochi anni fa in un tentativo di mediazione davanti all’Organismo forense del Tribunale di Forlì, la relazione stilata dai tecnici del Comune di Cesena certificava l’impercorribilità dei luoghi a mezzo di autoveicoli, nonché una larghezza del tratturo inferiore alla misura minima prevista dalla legge per la circolazione pubblica stradale".

Perché il Comune non dichiara via Stornite è strada comunale e non ripristina il tratto franato? Tra l’altro è tra i frontisti, essendo proprietario di via Vittime 4 Agosto 1956 ...

"La mia percezione è che il Comune di Cesena anteponga l’aspetto economico, ovvero la questione sul chi debba pagare l’intervento di ripristino, a quello sulla sicurezza delle persone, venendo meno al suo dovere/obbligo di manutenere la strada e metterla in sicurezza senza indugio: L’articolo 14 comma E del Codice della Strada è chiaro: “Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”. Non serve altro".

Cosa chiede?

"Che quel tratto di via Stornite venga classificato comunale a tutti gli effetti, messo urgentemente in sicurezza e ripristinato. Così si comporterebbe un illuminato Principe e, spero, il Sindaco del Comune di Cesena".