Via Stradone:: "Le auto vanno troppo forte"

Nelle campagne di Sala alcune famiglie sollevano il problema della sicurezza. L’ultima segnalazione giunge da via Stradone Sala, una strada provinciale, dove i residenti lamentano l’alta velocità ed il rischio di incidenti: "Occorrono maggiori controlli perchè siamo in una situazione di pericolo e questo ci mette sempre in apprensione - dicono gli esponenti di una famiglia -, ed ogni volta che usciamo da case non ci sentiamo sicuri, perchè ci sono automobilisti che scambiano questa via per una pista dove correre a tutta velocità".

Non è la prima volta che da Sala giungono segnalazioni di cittadini preoccupati per la sicurezza, ma recentemente in via Stradone Sala iniziano a vedersi inequivocabili, perchè ci sono pezzi di muretti demoliti e recinzioni danneggiate o sfondate dalle automobili uscite fuori strada. La protesta monta e c’è anche un po’ di senso di impotenza, visto che la questione è stata portata sul tavolo più volte, ma di soluzioni o di cambiamenti finora non se ne parla. "Sono anni che protestiamo per la gestione di questa strada che è pericolosa - dicono alcuni residenti - si tratta di una strada provinciale, quindi è da Forlì-Cesena che deve arrivare una soluzione ed una risposta, per questo chiederemo un incontro al presidente Enzo Lettuca, per poter dare dei riscontri concreti ai tanti cittadini che ci hanno chiesto di sollevare il problema. In questa strada vanno quasi tutti forte, non rispettano i limiti di velocità e molti non rispettano neppure la cartellonistica stradale". La paura inizia già tra le mura domestiche, come ci confida una donna del posto: "I residenti rischiano di trovarsi gli automezzi in casa e ad una famiglia è già capitato di vedere volare un’automobile nel giardino della propria abitazione. Ci sono stati molti incidenti, ma nessuno si sta muovendo. Inoltre abbiamo problemi ad uscire e ad immetterci nella strada principale, perchè il limite dei 50 chilometri all’ora non lo rispetta nessuno, viaggiano tutti dai 60-70 in su, con conseguente situazione di pericolo a tutte le ore del giorno e della notte".

Il paradosso è legato anche a recenti lavori di sistemazione della strada, richiesti dagli stessi abitanti, ma che hanno finito per peggiorare le cose: "Nei tratti di via Stradone Sala dove è stato fatto l’asfalto nuovo, vanno ancora più veloci. Prima c’era il problema delle buche e delle crepe che rendevano pericolosi alcuni punti, ma quando sono stati fatti i lavori, fra l’altro sollecitati dai residenti, purtroppo la situazione di pericolo legata all’eccesso di velocità si è fatta ancor più grave". Sempre da sala giungono proteste per le difficoltà a transitare sul ponte di via Fenili.