"Via Strinati ‘chiusa’ da uno stand". Mercato, protesta dei commercianti

Non tutti i commercianti del centro storico stanno apprezzando la tre giorni dedicata ai ‘Mercati Internazionali’, iniziativa organizzata con la collaborazione di Fiva Confcommercio nel cuore della città. A destare critiche non è però la manifestazione in quanto tale, alla quale gli operatori del cuore urbano riconoscono l’importante pregio di contribuire ad aumentare l’afflusso di visitatori davanti alle loro vetrine, quanto piuttosto la rivedibile gestione logistica a capo degli uffici comunali, che starebbe non solo vanificando questa possibilità, ma anzi peggiorando le cose rispetto alla routine. Nello specifico il riferimento è all’imbocco di via Strinati da corso Mazzini, che è attualmente ostruito da uno dei banchi. Certo, l’accesso è comunque garantito passando dai portici, ma il problema segnalato dai commercianti della zona riguarda il fatto che la visibilità sulla strada da chi percorre la centralissima via Mazzoni è nei fatti azzerata con seguente minor ‘richiamo’ dei visitatori. Ad aggiungere la beffa al danno c’è il fatto che la questione si era già presentata lo scorso anno e nell’occasione il tema era stato segnalato espressamente agli uffici di palazzo Albornoz, che avrebbero assicurato che tale disagio non si sarebbe più verificato. E invece rieccoci allo stesso punto.

"La giunta Lattuca – sul tema è intervenuta, allargando il raggio, anche la consigliera comunale della Lega Antonella Celletti - sembra sempre meno interessata alla sopravvivenza della rete commerciale del centro storico e quindi alla vitalità e alla vivibilità del cuore pulsante cittadino. Bene la manifestazione Regioni d’Europa, che auspichiamo sia davvero all’altezza di quanto promesso dagli organizzatori, molto male quando queste manifestazioni vanno a penalizzare gli esercizi commerciali che ancora resistono in centro. Già l’anno scorso il problema era stato sollevato e quest’anno si è riproposto esattamente uguale nonostante le promesse dell’amministrazione di risolverlo. Il nodo della questione è che la vitalità di un centro storico, con la sua rete di esercizi e commerci, si misura sulla sua frequentazione quotidiana e sulla sua capacità di attrarre non solo di sabato o per eventi saltuari. Purtroppo il centro di Cesena mostra ormai uno stato di crisi senza ritorno e fra le cause ci sono certamente gli errori strategici delle varie giunte".

Luca Ravaglia