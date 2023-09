Via Torricelli, mercatino dalle 20

A Cesenatico oggi il lungomare di Villamarina s’illumina per l’ultima volta con il mercatino che ravviva la frazioni e costituisce uno degli appuntamenti fissi per i turisti della riviera romagnola ma anche per tante famiglie romagnole che risiedono nella frazione e nelle zone circostanti.

Sui banchi sono esposti prodotti di genere vario, dai più tradizionali a quelli più innovativi e ricercati, per grandi e piccini. L’appuntamento in questo quartiere tra i più frequentati dai vacanzieri, è in viale Torricelli, dalle 20 a mezzanotte, con un punto di accesso e uno di uscita, controllati per non creare assembramenti.