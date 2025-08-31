Via Tranzano asfaltata: "Perdita per il territorio"

La lista civica Cesena Siamo Noi boccia senza appello l’asfaltatura di via Tranzano, definita "una delle suggestive strade bianche delle colline cesenati, è stata asfaltata". Per Csn si tratta di "una perdita per il nostro territorio, perché cancella un pezzo di paesaggio rurale e snatura un percorso che custodiva storia, memoria e identità locale".

L’asfaltatura, secondo Csn, ha modificato l’identità della strada bianca come percorso di collegamento tra uomo e natura, "apprezzato da camminatori, ciclisti, famiglie e visitatori che cercano un turismo lento, autentico e sostenibile". Secondo questa lettura asfaltare queste vie significa anche "comprometterne la funzione ambientale e sociale". "L’asfalto – spiega Csn – impermeabilizza il suolo, altera l’equilibrio idrogeologico, aumenta le temperature estive e riduce l’esperienza di chi percorre il territorio a piedi o in bicicletta. Al contrario, le strade bianche offrono un valore aggiunto: rallentano i ritmi, favoriscono la fruizione lenta e rispettosa dell’ambiente e mantengono intatto il fascino delle nostre colline".

Nella sua critica Csn fa riferimento all’esistenza di tecniche e materiali innovativi che consentono di rendere più sicure e praticabili le strade sterrate senza ricorrere all’asfalto. Soluzioni ecocompatibili, basate sull’uso di materiali locali e leganti naturali, che preservano l’aspetto originario delle strade bianche garantendo al tempo stesso stabilità e durata.

"La vicenda di via Tranzano – conclude Csn – deve diventare l’occasione per riflettere sul futuro delle nostre colline e sul patrimonio che rischiamo di perdere. Difendere e valorizzare le strade bianche significa custodire la memoria del territorio, sostenere un turismo di qualità e promuovere una mobilità dolce e rispettosa dell’ambiente. Perché le strade bianche non sono un ostacolo da superare, ma un tesoro da proteggere".