Viabilità dissestata, aziende isolate "Non possiamo più aspettare"

di Ermanno Pasolini

Oggi a Roma il presidente della Regione Stefano Bonaccini e della Provincia Enzo Lattuca chiederanno al ministro Nello Musumeci risorse e la immediata nomina di un commissario per l’alluvione. Che sia lui o un altro non importa, dicono. Ma bisogna fare presto. E’ quanto emerso dal summit sull’emergenza frane e sui danni provocati dall’alluvione con strade interrotte o crollate, in municipio a Roncofreddo. Oltre a Bonaccini e Lattuca c’erano i sindaci di Roncofreddo Sara Bartolini, di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini, di Borghi Silverio Zabberoni e di Longiano Mauro Graziano.

"I danni ammontano a parecchi miliardi di euro – ha sintetizzato Bonaccini – e solo per le strade comunali e provinciali supera il miliardo di euro. Abbiamo quasi mille frane attive in Romagna, 485 solo nella provincia di Forlì-Cesena, trenta gravi. . Abbiamo cominciato a quantificare i danni, ai comuni abbiamo consegnato le schede per descrivere i danni e per le famiglie colpite dall’alluvione che il comune ci segnalerà nelle prossime settimane riceveranno fino a 5.000 euro. Poi abbiamo una conta dei danni collinari e montani. Abbiamo a che fare con le frane che distruggono terreni, strade, case. La maggior parte delle strade franate sono nelle province di Forlì-Cesena, ben 142, quasi la totalità sono state chiuse o interrotte. Poi ci sono attività e famiglie ancora isolate. In questi casi bisogna intervenire tempestivamente e risorse comunali non ce ne sono". La Regione ha previsto 4 milioni di euro per interventi in somma urgenza e la prossima settimana aprirà il cantiere sulla Sp 88 di Montetiffi, fondamentale per rendere raggiungibile una frazione, oggi quasi totalmente isolata, dove vive circa un centinaio di persone.

Il nodo del commissario alla ricostruzione: "Non è un caso che mi abbiano indicato come commissario – ha detto Bonaccini – Ma a me non interessa chi sarà, ma devono fare presto. Poi dobbiamo preoccuparci della ricostruzione ‘lunga’ in relazione al cambiamento climatico. Dovremo arrivare a una legge nazionale sul consumo di suolo a livello zero. Ho fiducia in Giorgia Meloni che ha detto che i danni alle famiglie e alle imprese verranno rimborsati al 100%. Noi dovremo monitorare tutti i i casi che ci vengono presentati. Ora una parte della ricostruzione avrà un tempo più lungo e una più breve. Qui tutto il resto che non è agricoltura è già ripartito. La mia presenza qui vuole dire che noi non lasceremo solo nessuno. Se si ferma l’Emilia Romagna, si ferma una parte dell’Italia".

"Mai avevamo visto tante frane – ha detto Lattuca – . Noi saremo a Roma per presentare una analisi dettagliata di tutto quello che è accaduto a cominciare dalle strade. La provincia di Forlì Cesena è quella che ha subito più danni per frane, dal confine con Santarcangelo di Romagna a Modigliana. Abbiamo dei borghi bellissimi con le frane sovrastanti. Abbiamo migliaia di persone ancora evacuate, centinaia di case isolate e di allevamenti pure loro isolati, senza rifornimenti. Bisogna riattivare tutto e serve una ripartenza sprint. Per farlo noi abbiamo bisogno di risorse. Al momento stiamo continuando a spendere soldi dai nostri bilanci. ma se fra dieci giorni non arriveranno i fondi statali promessi tutto si fermerà. Poi serve subito il commissario per un coordinamento generale. In conclusione: ciò che serve adesso sono soldi e commissario". Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, ha ringraziato Bonaccini e Lattuca: "Quella che ci è accaduta è una cosa più grande di noi. Ma i cittadini si rivolgono sempre prima di tutto ai sindaci. Per questo abbiamo bisogno di voi, Provincia e Regione, nostri portavoce verso lo Stato. Noi vogliamo che i nostri territori restino vivi, con la gente. Siamo fiduciosi. Aiutateci e non lasciateci soli".