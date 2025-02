Viabilità e barriere architettoniche. L’opposizione va all’attacco

Viabilità, sicurezza, manutenzione dei marciapiedi, attraversamenti pedonali, sono al centro dei problemi sollevati dai consiglieri comunali di minoranza Andrea Palermo e Chiara Magnani del gruppo ’Coraggio Savignano Cambia’.

Dice Andrea Palermo: "E’ sotto gli occhi di tutti la situazione attuale in cui versa il quartiere Cesare per quel che riguarda la viabilità. Gli attraversamenti pedonali sono ormai invisibili e soprattutto con l’arrivo della brutta stagione, e in primis della nebbia, andrebbero immediatamente ridisegnati. Inoltre sono presenti sugli stessi marciapiedi pali di segnalazione stradale contro i quali spesso i pedoni vanno a sbattere. Sempre per quel che riguarda i marciapiedi sono presenti pericolosi gradini e inoltre tronconi di alberi tagliati dei quali però non sono stati tolti i basamenti delle radici e sono un pericolosissimo ostacolo per chi cammina, soprattutto gli anziani.

Altra criticità è la situazione attuale della pessima manutenzione del parco Aldo Moro, vicino alle scuole e alla chiesa del Cesare. Un parco poco illuminato, pieno di sporcizia, bottiglie e lattine, frequentato da persone senza fissa dimora".

Aggiunge la consigliera comunale Chiara Magnani: "Sono perfettamente in linea con i gravissimi problemi esposti dal capogruppo Andrea Palermo. Mi piacerebbe sapere se verranno impiegati e con quali progetti i 50mila euro stanziati per il superamento delle barriere architettoniche purtroppo molto presenti non solo nel quartiere Cesare, ma in tutto il territorio comunale. Abbiamo delle zone di Savignano sul Rubicone che ancora oggi sono senza marciapiedi e sono luoghi un cui si trovano le scuole primarie e di conseguenza molto frequentate. Chiedo all’amministrazione comunale di Savignano di intervenire prontamente alla risoluzione di queste criticità e alla messa in sicurezza. Il nostro gruppo, come specificato nel nostro programma elettorale, ha molto a cuore il benessere dei nostri concittadini che non si dimostra con lo spendere oltre due milioni di euro per la costruzione di una piscina comunale. Una struttura che è sicuramente utile, ma non di primaria importanza per il nostro paese, viste le numeorse criticità presenti in tutto il territorio di Savignano sul Rubicone".

e. p.