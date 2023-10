Viabilità, novità per il trasporto scolastico

Le modifiche relative alla viabilità sul Ponte del Gatto, portano alcune novità per il trasporto scolastico degli studenti delle scuole superiori, mentre il trasporto scolastico comunale è già stato calibrato e tutti i percorsi sono stati comunicati ai genitori. Il collegamento per le scuole di Cesena dalla stazione all’andata è previsto dalla linea 146 delle 6.57 o da tutte le corse di linea 94; la fermata più vicina in sostituzione di quella di viale Cecchini è in via Saffi 79. Per il ritorno si usano sempre gli autobus 146 e 94; la fermata più vicina invece di quella di viale Cecchini è in via Saffi 86.