"Viabilità sicura, priorità nelle frazioni"

A Sogliano al Rubicone la sindaca Tania Bocchini e il vicesindaco e Assessore al Decentramento Lorenzo Ortolani hanno spiegato i lavori effettuati nelle frazioni. Dicono: "I cittadini che coordinano e partecipano alle riunioni dei Consigli di Frazione hanno attribuito priorità alla messa in sicurezza della viabilità comunale, al decoro urbano e alle dotazioni di spazi per il gioco e la vita cittadina. Abbiamo realizzato e migliorato aree di gioco per ragazzi e ragazze, in località Trabocchi di Montepetra inaugurando una nuova area giochi e a Ponte Uso riqualificato il campetto da calcio 5 e installato un nuovo gazebo per il parco giochi. A Strigara, la Canonica allestita a ostello è stata affidata alla neonata Pro Loco locale, che sta già programmando le proprie attività. A Montegelli abbiamo realizzato un marciapiede di collegamento tra la chiesa e il cimitero e a Montepatra Alta, la sistemazione di una parte della pavimentazione e il consolidamento di una muratura all’accesso al centro storico con una spesa di 205mila euro. Attraverso i Consigli di Frazione, i cittadini ci hanno segnalato la necessità di potature e rimozioni di alberi malati, con conseguente sostituzione e via Fratelli Cervi è stata messa in sicurezza. Abbiamo completato asfaltature e consolidamenti su strade comunali per una spesa di 550mila euro a Massamentente, Bagnolo e Rontagnano. Insieme alla Provincia abbiamo impegnato 150mila euro per l’asfaltatura della SP79 Santa Maria Riopetra e di molte altre strade provinciali". Hanno continuato la sindaca Tania Bocchini e l’assessore Lorenzo Ortolani: "Riteniamo di fondamentale importanza la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. Il rapporto quotidiano e autentico tra amministratori e cittadini è un prezioso legame che contribuisce a plasmare la nostra comunità". A Sogliano sono presenti 8 Consigli di Frazione, rinnovati con elezione diretta il 21 maggio 2022.

e.p.