Viaggio ’al centro della musica’ in 11 concerti

di Cristina Gennari Una città in note con la musica a fare da baricentro. Torna la rassegna, giunta alla sesta edizione, ‘Al centro della musica’ curata dal Conservatorio Maderna con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio-Crédit Agricole e del Comune. Undici concerti, ad ingresso gratuito, da domenica fino a giugno, tra musica antica, da camera e barocca, contemporanea e jazz. "La rassegna è diventata un appuntamento fisso - commenta la direttrice Laura Pistolesi - negli anni ha sempre potuto contare su nomi di rilievo, una tradizione che purtroppo si è allentata con il Covid. Quest’anno, però, tornano i grandi ospiti internazionali, da Marriner a Shutz". Si inizia domenica alle 16.30 al teatro Verdi con il concerto ’Note di Memoria’ che vedrà sul palco l’ensemble di archi del Conservatorio con l’Orchestra Maderna di Forlì. Per l’occasione, saranno proposti brani di Janacek, Shostakovic e Strauss legati alla memoria dell’Olocausto. Per Carnevale, il 20 febbraio sempre al Verdi, un evento musicale dedicato a bambini e famiglie, con la favola di Pinocchio raccontata da Alda Caiello e dalla ’Sand Art’. A seguire due appuntamenti ’monografici’ con ospiti d’eccezione: il 26 marzo al Verdi spazio al clarinetto dell’inglese Andrew Marriner mentre il 30 marzo tocca...