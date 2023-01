Viaggio alla scoperta delle figure storiche del mondo ebraico romagnolo

È dedicata alle figure del mondo ebraico romagnolo, la conferenza organizzata dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si tiene oggi pomeriggio, alle 16, al Museo della Marineria. L’appuntamento propone un racconto della storia e delle origini degli ebrei in Romagna. Si partirà da un’introduzione sulla nascita delle prime comunità ebraiche, in cui il relatore Cesare Barbieri, collaboratore del Museo Ebraico di Bologna, si concentrerà su come arrivarono gli ebrei nel nostro territorio, quali erano le loro tradizioni, le loro culture e come vennero ad assimilarsi con la cultura cristiana dell’epoca. "Il tema interessante _dice il professor Marcello Salucci, responsabile dell’Università per gli adulti_, sarà vedere come, proprio la Romagna e in più in generale l’Emilia-Romagna, che fu un territorio dominato dal potere papale, diventò un’area di assimilazione culturale, dove anche i piccoli paesini vennero scelti come luogo di abitazione e lavoro dalle famiglie ebraiche, fino al drastico cambiamento del XVI secolo, con la decisione papale di obbligare gli ebrei ad abitare in posti circoscritti. Il percorso poi si concentrerà su alcune delle figure più importanti del mondo ebraico della Romagna. Tra questi ci sono Ovadyah Sforno, uno dei più importanti rabbini e commentatori della Torah, il testo sacro della religione ebraica, il quale era nato a Cesena nel XV secolo; il rabbino Obadiah Yare ben Abraham, capo della numerosa comunità ebraica di Bertinoro sempre nel XV secolo, e che partì per un viaggio che lo ha portato fino a Gerusalemme, dove poi è morto, e Gershom Soncino, di Rimini, tipografo e membro della famosa famiglia Soncino, di importanza centrale per la cultura ebraica italiana".