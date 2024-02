Viaggio della memoria per gli alunni delle medie in visita nei Balcani

Ieri mattina alla Biblioteca Malatestiana è stata condivisa la testimonianza di Anna Maria Silvani, figlia di esuli delle foibe trasferiti in Romagna. Toccante testimonianza che viaggia sul binario della memoria, lo stesso che ben presto, dal 16 al 20 aprile, metterà in dialogo la città di Cesena con i luoghi della penisola balcanica (Trieste, Basovizza, risiera di San Sabba, Fiume, Bosco di Capodimonte, Mostar, Zara) che gli studenti della scuola media ’Viale della Resistenza’ visiteranno nell’ambito del progetto ’Il fuoco sotto la cenere: la memoria, unica speranza di pace’, cofinanziato dall’Emilia-Romagna. "Ricordare gli avvenimenti del passato – commenta Anna Maria Silvani – è fondamentale per diventare tutti costruttori di pace attraverso il nostro impegno quotidiano. Mia mamma nacque nel 1921 nella città di Parenzo, oggi Poreč, sulle coste istriane. Quella era una zona strategica dove per anni hanno convissuto diverse etnie, fino a quando il Governo italiano, nel 1923, approvando la legge Gentile, diede avvio al processo di italianizzazione di quelle terre. In quegli anni mio padre decise di trasferirsi in questa regione. Vivevano con l’incubo, pensavano che presto sarebbe toccato anche a loro, e per questa ragione, dopo i bombardamenti del 1945, decisero di fare ritorno in Italia con la speranza di donare a noi figli un futuro migliore".