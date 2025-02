Viaggio musicale alle ’Radici’ con il Luisa Cottifogli trio

Domani sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco dalle 21.15 si esibirà il Luisa Cottifogli Trio che presenterà il progetto "Radici". I protagonisti sono la cantante Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini alle chitarre e live electronics e Vincenzo De Ritis alla fisarmonica. È l’occasione per vedere dal vivo un’artista, Luisa Cottifogli, capace di cantare muovendosi su un ampio registro, ideatrice di un progetto che, spaziando attraverso le tradizioni e i dialetti italiani, riesce a dialogare col jazz, il pop, l’opera e la world music. "Radici" è la ripresa di "Aiò Nenè (Vengo dal Nord ma sono del Sud)", commissionato alla Cottifogli dalla Orf, la radio nazionale austriaca, durante la sua residenza artistica in India. Ha collaborato, in ambito musicale e teatrale, con artisti di profilo nazionale ed internazionale. Gabriele Bombardini è un chitarrista e compositore, noto per aver suonato coi Jestofunk, Grazia Di Michele, Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Teresa De Sio e altri grandi della musica italiana. Vincenzo De Retis è un virtuoso della fisarmonica e un pianista, che si muove fra jazz, tango e classica.

Giacomo Mascellani