Viaggio musicale nella lirica con la Our youth orchestra

Nell’ultimo giorno d’estate la Oyo, Our youth orchestra, propone un viaggio attraverso le pagine più celebri dell’opera, da Rossini a Puccini, con un concerto en plein air. Appuntamento domenica alle 17 ai Giardini pubblici con ingresso libero. I giovani musicisti saranno diretti dal maestro Gabriele Fiorio, mentre a dare voce ai grandi capolavori lirici saranno il mezzosoprano Anastasia Egorova e tenore Giovanni Petrini. In scaletta ‘Le nozze di Figaro’ e ‘Don Giovanni’ di Mozart, ‘Il Barbiere di Siviglia, ‘L’italiana in Algeri’, ‘La Cenerentola’, ‘Armida’ di Rossini, ‘La Traviata’, ‘Un ballo in maschera’, ‘Il Trovatore’ di Verdi, ‘Fedora’ di Giordano, ‘Adriana Lecouvreur’ di Cilea, la ‘Cavalleria rusticana’ di Mascagni, ‘Suor Angelica’ e ‘Manon Lescaut’ di Puccini. Sarà l’occasione anche per scoprire il connubio tra Cesena e la grande tradizione lirica italiana. Il concerto sarà infatti anticipato da una mostra fotografica che ripercorre l’età d’oro del Bonci visitabile fino alle 19. Tra i protagonisti dell’esposizione la celebre cantante d’opera cesenate Marietta Alboni, che fu l’unica allieva di Gioachino Rossini. L’evento è realizzato da EliseoArtLab con il sostegno del Comune di Cesena e del Lions Club Cesena.

Francesca Siroli