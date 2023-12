Viaggio musicale tra jazz e soul con l’Adriatic Dixieland Band

Il Rotary Club Cesenatico Mare organizza il tradizionale Concerto di Santa Lucia. L’appuntamento è stasera alle 21, al cinema teatro Letizia di Sala, in via Canale Bonificazione. Sul palcoscenico si esibirà l’Adriatic Dixieland Jazz Band. È l’occasione per rivivere le atmosfere della Old America, il jazz di un secolo fa, riscoprendo uno dei capitoli più accattivanti e importanti della storia di questo genere musicale, quello costituito dal Dixieland, nell’America degli anni ’20 e l’epoca del Proibizionismo, le atmosfere dei campi di cotone con gli Spirituals e il Blues, in un viaggio musicale che ha mosso i primi passi a New Orleans, per irradiarsi poi in tutti gli Stati Uniti. Sul palco la cantante Elisa Sedioli sarà affiancata da Fulvio Penso alla tromba, Giorgio Babbini al clarinetto, Enzo Valli al trombone, Alberto Pilandri al banjo, Gastone Guerrini contrabbasso e voce, Eugenio Fantini al pianoforte e Jacopo Valpiani alla batteria. L’iniziativa ha un importante scopo benefico ed il destinatario della raccolta fondi di quest’anno sono l’associazione ’I bambini al primo posto’ e alcuni progetti sul territorio.

La partecipazione costa 15 euro e le persone interessate possono avere informazioni telefonando alla segreteria del club 335.6820828, inviando una mail a segreteria@rotarycesenaticomare.it, oppure contattando direttamente Dante Delvecchio al 347 4917990 o il presidente Lalla Bertolozzi al 347 9698830. Il Concerto di Santa Lucia è un appuntamento fisso nell’ambito delle attività culturali organizzate in riviera nel periodo immediatamente precedente al Natale. Nel corso della serata verrà consegnato il contributo del service a favore degli agricoltori di Sala colpiti dall’alluvione dello scorso 16 maggio.

Giacomo Mascellani