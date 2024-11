Viaggio nel mondo dei cristalli: in mostra oltre cento minerali

Cesenatico propone un interessante appuntamento per gli appassionati di mineralogia. Domani, alle 17, nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" sarà infatti inaugurata la mostra "Il Mondo dei Cristalli", una esposizione di minerali, organizzata dal Gruppo mineralogico Paleontologico di Cesenatico e dal Comune di Cesenatico. La mostra è ordinata secondo la classificazione di Nickel-Strunz, adottata dall’Ima, l’Associazione Mineralogica Internazionale, e comprende oltre 100 campioni di minerali provenienti da tutto il mondo. La mostra è dedicata agli appassionati, studiosi e collezionisti, ma è rivolta anche alle scuole, per la quali si organizzano visite guidate gratuite su prenotazione (informazioni al 348 4144731). E’ stato realizzato un catalogo a cura di Luciano Bernardini, corredato da foto a colori e diviso in tre parti. La prima è dedicata ad illustrare in generale cosa sono i minerali, come si formano, come si classificano, quali sono le loro principali caratteristiche fisiche e chimiche, oltre ad una breve storia della mineralogia e all’utilizzo dei minerali da parte dell’uomo tra storia e leggenda. La seconda parte è dedicata ai minerali esposti nella mostra, di cui si analizzano alcune proprietà chimico-fisiche, ubicazione dei giacimenti, alcuni cenni storici e il loro utilizzo industriale. La terza parte contiene notizie sui paesi più ricchi di minerali, sulle meteoriti e i minerali lunari. Il gruppo Mineralogico-Paleontologico di Cesenatico è composto dal presidente Libero Muccini, Luciano Bernardini, Gilberto Bonoli, Giovanni Calboli, Loris Carabini, Paolo Petracci, Pierpaolo Turchi e dal socio "ad honorem" Ermete Bartoli. La mostra rimarrà aperta fino al 24 novembre, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 compreso i festivi.

Giacomo Mascellani