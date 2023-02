Viaggio nella storia e nella memoria della città con il libro di Ballerin

’L’entroterra di Cesenatico’ è il titolo del libro scritto da Bruno Ballerin, che sarà presentato oggi alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria. In questo incontro organizzato dall’Università per gli adulti, si affrontano i temi legati alle testimonianze antropologiche che spaziano dai monumenti ai siti archeologici, alle realtà ambientali e paesaggistiche, in un riepilogo della memoria collettiva e dei segni sul territorio. L’obiettivo è non perderne la memoria e l’autore si è cimentato in una ricerca dagli anni ’70 ad oggi, di cui è una testimonianza il ’Parco archeologico’ realizzato attorno alle fondamenta del mastio della rocca di Cesenatico sull’attuale statale Adriatica, distrutta dai soldati tedeschi al termine della seconda guerra mondiale.

Spingendosi all’interno, ci sono insediamenti romani, ma anche palazzi, ville e edifici risalenti al periodo fra XV al XVIII secolo. E’ interessante l’area compresa fra le ’vene’ (piccoli corsi d’acqua), i ’valloni’ e le relative aree umide. Il testo presenta una descrizione del patrimonio storico e ambientale, dal quale sono poi nati l’Antiquarium, il Museo della Marineria e altre realtà culturali. Il libro propone una preziosa raccolta di memorie acquisite nel tempo, dedicata agli amministratori ed ai cittadini che incidono sui beni pubblici e le scelte in ambito culturale ed urbanistico, convinti che la conoscenza del territorio sia la premessa fondamentale per amministrarlo bene.

Bruno Ballerin è ispettore onorario ai beni monumentali e paesaggistici e redattore della rivista ’Romagna arte e storia’. Per trent’anni ha condotto ricerche storiche, archeologiche e etnografiche, che hanno consentito negli anni ’80 di realizzare i musei di Cesenatico.

g.m.