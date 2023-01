Viaggio tra i filosofi con Barbasophia

A Gatteo un viaggio in compagnia dei grandi filosofi. Prende il via oggi alle 21 nella biblioteca comunale Ceccarelli il percorso di formazione filosofica ’L’esistenza umana tra libertà e responsabilità’ a cura di Matteo Saudino, ideatore del canale YouTube di divulgazione filosofica e storica ’BarbaSophia’, che conta 200mila iscritti e 21 milioni di visualizzazioni. Quattro lezioni in cui Saudino svilupperà il tema partendo dai classici greci come Socrate e Platone (oggi), passando per Giordano Bruno e Spinoza (10 febbraio), Kant e Nietzsche (10 marzo) fino ad arrivare a Hans Jonas e Hannah Arendt (14 aprile).