Viaggio tra i luoghi della cultura nella lunga ’notte dei musei’

Una notte al museo. Non la celebre saga cinematografica, ma l’iniziativa culturale che questa sera farà tappa anche a Cesena. L’evento prevede aperture a ingresso gratuito con iniziative di diverso genere in programma dalle 16.30 alle 23 con la possibilità di riscoprire i luoghi cesenati della cultura anche alla luce della luna. Tra questi, la Biblioteca Malatestiana che propone visite, alle 17, 18 e 19, alla mostra Pop-Up Show. Nelle ore serali, alle 20, 21 e 22, in programma visite notturne alla Malatestiana antica con prenotazione obbligatoria. Alla Pinacoteca, invece, gli studenti dell’Agraria, nell’ambito del progetto ’Cesena Accessibile’, accompagneranno i visitatori, tra le 18 e le 20, a visitare gli spazi in modo diverso, alla scoperta di come le persone con limitazioni sensoriali o fisiche possono superare le barriere. Visite anche al museo dell’Ecologia e alla mostra fotografica di Fabio Savini ’Fascino incompreso - un viaggio tra anfibi e rettili’, dalle 20 alle 23.

Alla casa museo Renato Serra gli studenti faranno da ciceroni, guidando i partecipanti sulle tracce del suo illustre abitante. Dalle 20 alle 23 visite ogni mezz’ora; alle 21.30 letture dai testi serriani con Lorenzo Pieri e accompagnamento musicale del Conservatorio. A Villa Silvia Carducci si va alla scoperta delle stanze del Carducci e del Museo Musicalia dalle 20 alle 23 mentre alle 21.30 partirà il tour serale nel giardino parlante. Alla Galleria del Ridotto, dalle 16.30 alle 23, spazio alla mostra Presenze di Carlo Cola e alle 21 l’incontro con l’artista. Arte anche alla Galleria Pescheria con la mostra Murales di Werther Vicini aperta dalle 17 alle 23; alle 21 incontro con l’artista. Infine, visite guidate alla Rocca con un percorso notturno sugli spalti alle 21.30, 22 e 22.30 con prenotazione obbligatoria.