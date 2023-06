Viale Carducci, oggi iniziano i lavori

Oggi iniziano i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido nei marciapiedi di viale Carducci, previsti nel Piano Asfalti 2023. Si tratta di interventi molto importanti, perchè le radici dei pini causano danni notevoli, al punto da rendere impraticabile certi i marciapiedi in alcuni tratti. Un’altra squadra di operai è invece al lavoro per sistemare l’asfalto sul lungomare. Proseguono anche i lavori di asfaltatura in via Mazzini a Ponente, dove in precedenza erano stati eseguiti importanti lavori per realizzare la fogna bianca per l’atteso progetto del ’waterfront’.