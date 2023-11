Viale della Libertà a pezzi: adesso si cambia

Dopo le nuove polemiche scatenate a Savignano sul Rubicone da Maurizio Domeniconi che trova enormi difficoltà a portare a spasso in carrozzina suo babbo Alberto per le disastrate condizioni in cui si trova il viale della Libertà nel suo ultimo tratto in prossimità della via Emilia e della grande rotonda ovale nella zona est della città, interviene l’amministrazione comunale. Lamentele che durano da una decina di anni, non solo da parte dei cittadini, e non solo fra coloro che risiedono a Savignano sul Rubicone, ma anche dalle forze politiche di minoranza presenti in consiglio comunale, perchè le radici dei pini marittimi hanno sollevato il manto stradale e i marciapiedi non sono percorribili perchè rovinati dalle stesse radici degli alberi, dove non c’è asfalto ma ghiaia e spesso il passaggio di pedoni, biciclette e persone in carrozzina e bambini sui passeggini, costringono l’utenza più debole a girare in mezzo alla strada con rischio altissimo. Ora l’amministrazione comunale che annuncia un progetto di riqualificazione del tratto compreso tra l’anello di via Alberazzo e via De Lubelza.

Spiegano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai Lavori pubbilci Stefania Morara: "Nel dettaglio, il tratto da via Eugenio Chiesa a via Trebbi sarà realizzato in continuità con i percorsi dell’anello con l’incrocio di via Alberazzo, compreso anche dell’innesto di viale della Libertà dalla via Emilia, che da poco è passata da statale a comunale per il tratto che va da San Giovanni in Compito fino al confine con Santarcangelo di Romagna, e diventerà la porta est della città. Lungo il tratto interessato saranno creati parcheggi in linea, aumentate le aiuole e realizzata una pista ciclopedonale. L’affidamento dei lavori, salvo imprevisti, avverrà entro la primavera del 2024. La riqualificazione urbana di questa area, una sorta di circonvallazione del centro storico di Savignano sul Rubicone, era un intervento da tempo atteso che si è reso ancora più necessario dopo la riqualificazione della viabilità tramite l’anello di via Alberazzo e la manutenzione del tratto di viale della Libertà da via della Pace a via Togliatti".

Il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara spiegano che l’idea è quella di rigenerare l’area, con un progetto rispettoso dell’ambiente. Poi concludono: "Sotto questo aspetto sarà protagonista la viabilità ciclabile e pedonale. Il termine dei lavori e la consegna di una strada sicura e dei marciapiedi rifatti che potranno essere usati da tutti, pure questi in sicurezza, è previsto entro la fine del 2024".