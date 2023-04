"Viale della Libertà, bisogna sostituire gli alberi"

A Savignano Patrizia Acini e Sauro Teodorani consiglieri comunali di opposizione del gruppo ’Lega Salvini premier’ esprimono il disappunto in merito ai lavori di riqualificazione che stanno interessando il primo tratto di viale Della Libertà, che va dalla rotonda di via Castelvecchio alla rotonda di via Della Pace. "L’amministrazione comunale - dicono - ha stanziato 500mila euro che dovevano servire a mettere prima di tutto in sicurezza una delle strade più trafficate di Savignano, e renderla esteticamente più consona. Ci aspettavamo soluzioni in grado di risolvere alla radice il problema che la presenza dei pini marittimi ai lati del viale causa alla strada e ai marciapiedi".

I due consiglieri si sarebbero aspettati la completa rimozione e sostituzione degli attuali alberi, cosa già avvenuta in vie e comuni limitrofi, con risultati positivi e concludono: "Sono stati rimossi solo gli alberi ammalorati, limitandosi a intervenire in superficie sulle radici sporgenti e a rifare un piccolo spessore di asfalto. Questo significa non spendere denaro pubblico, ma sperperare risorse, obbligando chi verrà dopo questa amministrazione a dover fare di nuovo investimenti in pochi anni per riparare ai danni che si ripresenteranno. Non si può intervenire con una benda dove serve il bisturi".

e.p.